Antella ora cresce l’attesa | Pronti per l’Eccellenza

(Di martedì 30 luglio 2024) E’ la settimana chiave per l’. Ancora qualche giorno, poi il Consiglio Federale Figc ufficializzerà l’organico delle squadre di serie D con il ripescaggio dello Zenith Prato. Decisione che spalancherà le porte della prossima Eccellenza all’, che dovrà poi essere ratificata dal Comitato toscano. "Si attende con fiducia l’evolversi della situazione – dice il vice presidente, l’avvocato Iacopo Innocenti (nella foto) – Ci siamo. Intanto, l’area tecnica guidata dal dg Stefano Alari insieme all’allenatore Francini sta completando la squadra per la nuova stagione che inizierà il 12 agosto. La preparazione sarà svolta all’, mentre per le gare ufficiali sarà utilizzato l’impianto di Bagno a Ripoli".