AEW | Anche gli ascolti di Collision in calo con la concorrenza delle Olimpiadi

(Di martedì 30 luglio 2024) L’ultimo episodio di AEWha registrato un leggerodeglirispetto alla settimana precedente. Lo show, trasmesso su TNT, ha totalizzato una media di 382.000 spettatori, registrando una flessione del 19.1%. Nonostante ciò, si tratta del secondo risultato migliore dal 29 giugno scorso. Battle of the Belts XI: Un ritorno sottotono In contemporanea con, è andato in ondaBattle of the Belts XI, un evento speciale che ha visto protagonistialcuni dei migliori talenti della All Elite Wrestling. Purtroppo, lo show non è riuscito a replicare i successiprecedenti edizioni, registrando il numero più basso di spettatori di sempre con una media di 308.000 unità.