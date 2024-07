AEW | Allin vs Hangman annunciato per Dynamite di questa settimana

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 30 luglio 2024) Tony Khan, presidente della All Elite Wrestling, ha recentemente comunicato un incontro di rilievo per il prossimo episodio di AEW. Il 31 luglio, i fan assisteranno a un confronto interessante tra due figure di spicco della federazione: Darbye Adam “” Page. Antefatti: Le Conseguenze di Blood & Guts L’annuncio segue il recente match Blood & Guts, trasmesso nell’episodio del 24 luglio di AEW. In quell’occasione,e Page si sono trovati in schieramenti opposti: Darbyha guidato il Team AEW (formato dastesso, Swerve Strickland, gli Acclaimed e Mark Briscoe)Page ha fatto parte del Team Elite (insieme agli Young Bucks, Kazuchika Okada e Jack Perry) La vittoria del Team AEW ha creato delle dinamiche che ora si concretizzeranno in questo incontro uno contro uno.