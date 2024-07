Addio Napoli ora è davvero fatta | annuncio ufficiale e nuova avventura in prestito

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 30 luglio 2024) Il giovane della Cantera azzurra è pronto ora a una. C’è la confermada parte del nuovo club. Continua senza sosta il lavoro di Giovanni Manna nel mercato del, sia in entrata che in uscita. Il club non solo ha diversi giocatori da piazzare sul mercato ma lavora anche per mandare giovani in, calciatori che – dopo un’con la società– sono pronti a nuove sfide. Prosegue il percorso in uscita di alcuni giovani azzurrini, nelle ultime annate impegnati con la Primavera di Tedesco ed ora pronti per una. Dopo Marranzino e Vigliotti anche Matteo Marchisano si trasferisce dalalla Cavese, storico club campano di Cava de Tirreni. Il giocatore si trasferisce insecco, proseguono cosi i rapporti tra i due club.