Tacchinardi vota Motta Può aprire un ciclo Juve Conte? Occhio a Kvara

(Di lunedì 29 luglio 2024) di Lorenzo Longhi "Accadranno ancora tante cose, vedrete: è di qui in avanti che si capirà la bravura dei vari direttori sportivi, con gli acquisti che si finanziano con le cessioni". Alessio, di estati a mercato aperto, ne ha vissute una ventina, da calciatore e allenatore, e sa che luglio è sempre il regno dell’effimero, una sorta di antipasto per l’abbuffata di movimenti agostana. E, per questo, con unalle italiane che giocheranno la Champions, invita ad aspettarsi l’inatteso. L’Inter riparte davanti? "Sì, lo dicono le ultime due stagioni e il modo di agire di Marotta e Ausilio. Se si crea un buco, lo coprono subito. Vedi Taremi: uno va, un altro entra, c’è sempre una soluzione e viene chiusa con rapidità. Tra le grandi, Inzaghi è l’unico che sta lavorando su una base conosciuta, mentre le altre sono tutte alla ricerca della quadra. A settembre sarà diverso".