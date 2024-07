Parigi 2024 tennistavolo femminile | Giorgia Piccolin eliminata al primo turno Hirano travolge l’azzurra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Niente da fare per, subitonei trentaduesimi di finale del torneo dialle Olimpiadi diè stata sconfitta in maniera piuttosto netta dalla giapponese Miu, come dimostra il punteggio finale di 4-0 in favore della nipponica, che si è imposta con i parziali di 9-11, 5-11, 5-11, e 8-11.ha cercato di tenere botta nelgame, ma con il passare dei minuti è apparso evidente come la differenza del livello di gioco tra le due fosse a favore della più quotata. Quest’ultima prosegue così il suo percorso, con il sogno di poter replicare anche a livello individuale la medaglia d’argento conquistata a Tokyo 2020 nella prova a squadre. Per la testa di serie numero 8 adesso ci sarà la rappresentante di Hong Kong, Zhu.