Parigi 2024 | da 23 giorni l’Italia conquista almeno una medaglia alle Olimpiadi meglio solo la Cina

(Di lunedì 29 luglio 2024) Resta ancora aperta la strepitosa striscia del. Con laassicurata da Filippo Macchi, oro o argento che sia e lo scopriremo questa sera, gli azzurri ai Giochi sono in serie positiva conunata ogni giorno nella rassegna a Cinque Cerchi da ventitré. Già, perché nelle ultime quattro giornate di Rio 2016, giovedì 18, venerdì 19, sabato 20, domenica 21 agosto, e poi per tutta la durata delle gare in cui vi eraunain palio a Tokyo nel 2021, dunque sediciconsecutivi da sabato 24 luglio a domenica 8 agosto, infine in queste prime tre giornate a, sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 luglio,Team hatounaal giorno. Un totale, in attesa del nuoto di stasera, di 52 medaglie, con il computo che nel lasso di tempo può invece salire a 54 a brevissimo.