Paltrinieri | La Senna? Non ci sono le condizioni per nuotare ma si nuoterà lì perché ci hanno investito troppo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il nuotatorefarà il suo esordio alle Olimpiadi nella giornata di oggi. Alla Gazzetta dello Sport ha parlato dei suoi obiettivi per questi Giochi e del problema dellainquinata. Gli 800stati il suo tormento ed estasi «Ora sto pensando soltanto agli 800, che spero dial meglio. Vedremo come andrà, poi penserò ai 1500, e quindi al fondo. Il mio modus operandi di queste due settimane è tutto qui. Non ho una gara preferita, non sarebbe vero dirlo: se ho deciso di farle tutte e tre èci credo, vorrei giocarmi tutte le mie carte per ottenere il massimo risultato, è questo che chiedo a me stesso. Non ne sottovaluto neanche una».