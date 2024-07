Olimpiadi di Parigi 2024 leggendario Ceccon nei 100 dorso | è oro di talento e di velocità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

29 luglio– La medaglia della potenza fisica e della. Thomasè straordinario in una finale combattuta tra i grandi del pianeta e lui è il più grande. Conquista un oro eccezionale e olimpico nei 100del primato mondiale e del quarto posto di Tokyo 2020. E' cresciutoed è diventato immenso nella sua specialità, ottenendo nel tempo un oro e un argento mondiale e un oro europeo. L'Italnuoto scrive una bellissima favola aporta a casa l'ottava medaglia azzurra per l'Italia Team delle Meraviglie. Ed è la prima medaglia del nuoto in assoluto, in specialità. Foto Andrea Staccioli – DBM Deepbluemedia