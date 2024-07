‘Noi Moderati’ Antonio Puzio replica a quanto accaduto in consiglio provinciale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota diche in una nota sostiene: “Il Centro Destra necessita di linearità e di coerenza.invenerdì scorso non è passato inosservato nella colazione e soprattutto tra la base elettorale del centro destra. L’astensione di FDI su un ordine del giorno di rilevanza politica mortifica gli ideali e l’azione del centro destra. Ho riferito anche ai vertici regionali e nazionali del mio partito. Chiederò ai segretari provinciali dei partiti della coalizione sannita di incontrarci per chiarire la posizione di ognuno di noi rispetto a coloro che ci hanno votato alle politiche e alle provinciali, in vista dei futuri appuntamenti elettorali.