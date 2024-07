Lotto e 10eLotto la fortuna bacia Roma | vinti oltre 52mila euro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 – Il Lazio si è preso la scena nelle ultime estrazioni dele 10egrazie a diverse e importanti vincite centrate nei concorsi in questione. La più alta è stata realizzata agrazie ad un terno da 52.500con un terno sulla ruota capitolina, a fronte di una spesa di 40totali. E’ quanto riporta l’agenzia di stampa ‘Agimeg’.anche al 10edove a Campagnano disono state registrate due vincite da 6milaciascuna con due giocate nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.