LIVE Tiro a segno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | comincia la finale di Danilo Dennis Sollazzo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:05 In testa c’è Lihao Sheng con 53.4, poi Maric a 52.8, Lindgren a 52.5, quindi Batuta a 52.4. Ora la seconda serie 12:03 10.03 adesso perche scende in sesta posizione, poi 10.6 che lo fa salire a quota 52.0.llo molto alto allo generale 12:01 10.04 pernel secondo colpo, poi 10.07. Adesso è quinto e sale a 31.1 12:01 10.0 pernel primo colpo, è il settimo del lotto. 11:58 Si parte! FORZA11:56 Manca pochissimo e comincerà la. Presente anche il Presidente del CIO Thomas Bach 11:53 I tiratori sono già in postazione per i tiri di riscaldamento 11:51è stato uno dei primi a conquistare la carta olimpica, non solo nelma in tutta la squadra italiana.