L’ex statale della Val Tidone resta chiusa ma da domani le aziende agricole potranno irrigare i campo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Torrevecchia Pia (Pavia), 29 luglio 2024 – Il primo passo è stato fatto: oggi pomeriggio i mezzi meccanici interverranno ele circa 300delle zona compresa tra il Pavese e il Lodigiano peri campi avranno di nuovo l’acqua del cavo Marocco che scorre sotto la exVal. Dopo la voragine che sabato si è aperta a Vigonzone sulla provinciale 412, il tavolo tecnico che si è tenuto questa mattina in Provincia ha cominciato i lavori preoccupandosi di risolvere i problemi degli agricoltori e portare in Consiglio provinciale la richiesta di interventi da svolgere con somma urgenza. La strada, però, al momento rimanee non si sa per quanto tempo lo sarà.