Jovanotti appare a sorpresa sul palco e scherza sulle Olimpiadi 2024 | Mi ipnotizzano – IL VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lorenzonon è nuovo ad incursioni aCosì l’artista, che sta recuperando giorno dopo giorno dal brutto incidente dello scorso anno, è salito suldel Cautha Summer Fest a Camucia, frazione della sua Cortona (Arezzo), per esibirsi. Il cantautore, che questa estate si trova a casa a Cortona dove sta preparando nuovi pezzi per il prossimo tour nei palasport e portando a termine la riabilitazione, si è presentato sul, ricreato dai giovani di Cautha come una sorta di Jova Beach Party, camicia floreale e cappello di paglia. È apparso forma e molto sereno, raccontando tra l’altro di essere “pazzo per le, mi”, ha dettondo con il pubblico. L'articolosul: “Mi” – ILproviene da Il Fatto Quotidiano.