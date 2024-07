Il payback è nemico di crescita e imprese Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilsui dispositivi medici rischia creare una crisi irreversibile tra lefornitrici ai sistemi sanitari regionali. Uno studio Nomisma parla di rischio fallimento per oltre 1.400 aziende, in prevalenza Pmi, e licenziamento 190 mila addetti ai lavori. Il meccanismo, che ha avuto il recentissimo placet della Corte costituzionale, costringe le aziende che commerciano device medici a restituire una parte delle spese eccedenti i budget regionali. Il refunding si innesca qualora una regione superi il proprio budget di spesa. In tal caso, la differenza deve essere restituita dalle aziende che hanno fornito i dispositivi.