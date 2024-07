Il Mattino | Il Napoli insiste su Gilmour De Laurentiis ha un bel gruzzoletto Spuntano altri due nomi

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilsudel Brighton. Deaumenta il budget per il mercato. Le ultime sulle strategie azzurre.obiettivo primario:pronto al rilancio Ilintensifica le sue mosse sul mercato, con un focus particolare sul centrocampo. Secondo quanto riporta Il, il club partenopeo ha accumulato un significativo budget grazie a recenti operazioni in uscita e punta a rinforzare la rosa con alcuni acquisti mirati. Billydel Brighton rimane l’obiettivo principale per il centrocampo azzurro. Ilrivela: “Ilha fatto una prima offerta – rispedita al mittente – per il 23enne scozzese che ha il contratto in scadenza nel 2026. Facile immaginare che Desia pronto al rilancio.