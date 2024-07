Fake sui social | Laurea in infermieristica con un corso di due mesi

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 29 luglio 2024) FIRENZE –incon undi due: è lache gira sui, dove da qualche giorno sono comparsi annunci che promuovono sedicenti corsi, presentati come erogati dal Ministero e da Opi per far fronte alla carenza di personale. “Sono già stati segnalati alla polizia postale e sono adesso monitorati alcuni contenuti di dubbia provenienza apparsi su Facebook che diffondono notizie false e che usano impropriamente i loghi del Ministero dell’istruzione e del merito e di alcuni ordini delle professioni infermieristiche, incluso quello di Firenze e Pistoia”.