Coltello in mano rapina un supermercato Bloccata da un poliziotto fuori servizio in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Gaeta hanno arrestato una donna italiana del 1995, già nota alle forze dell’ordine per vari pregiudizi, per unaaggravata all’interno di una Gaeta. L’Intervento della Polizia L’intervento è avvenuto la mattina del 26 scorso, verso le 10:15, quando gli agenti, allertati da un collega, sono giunti sul posto e hanno colto in flagranza di reato la giovanetrice. La donna aveva tentato di rubare una confezione di cioccolata, nascondendola nello zaino e cercando di eludere il pagamento. La Dinamica dellaLa situazione è degenerata quando la giovane è stata fermata all’uscita dal titolare del, che le ha chiesto di restituire la merce o di pagarla.