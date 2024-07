Chiara Iezzi racconta la separazione con la sorella | Paola non lo voleva capire ma rischiavamo di farci molto male

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 luglio 2024)sono state sull’orlo della bancarotta ed è per questo che, undici anni fa, si sono sciolte. Lo rivela– la bionda delle due sorelle– in un’intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero. Nei giorni scorsi era stata, in un’intervista al Corriere della Sera, a parlare dei motivi che nel 2013 le portarono a separarsi. “La nostra è un’unioneforte, che ha avuto un momento di difficoltà dopo 17 anni di carriera simbiotica. A un certo punto ha prevalso una certa dose di insofferenza”, aveva detto. “Il nostro sodalizio ha scricchiolato più da parte sua che da parte mia,ha iniziato a soffrire questo binomio. Entrambe abbiamo sofferto, ma forse io di più, sono la più piccola: lei aveva deciso lae io l’ho subita”, era stata la ricostruzione di, secondo cuiè “la più ribelle” delle due.