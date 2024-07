Atalanta se partisse Djimsiti? Godfrey non basta servirebbero altri due centrali Occhi su Danso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un piccolo grande indizio potrebbe averlo dato l’amichevole di sabato contro l’AZ Alkmaar: Beratè stato l’unico giocatore di movimento a non essere stato utilizzato da Gian Piero Gasperini, che in panchina con sé ha tenuto solamente un altro calciatore, il terzo portiere Francesco Rossi. Il centrale albanese, come ammesso anche da Luca Percassi, è tentato dalla ricca offerta dell’Al-Rayyan: la società qatariota lo ha messo nel mirino da tempo e lui, molto onestamente, ha informato la società dei colloqui in corso. Un interesse che, sempre per usare le parole dell’ad nerazzurro, “è verissimo e concreto” e non è difficile immaginare che anche l’assegno riservato all’riporti una cifra non indifferente (sicuramente non inferiore ai 10-15 milioni).