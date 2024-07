Ansia per i 2 astronauti bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si fa angosciosa la vicenda di Butch Wilmore e Suni Williams, 2(ISS) da due mesi a causa di un guasto alla navetta Starliner che avrebbe dovuto riportarliTerra dopo una missione di routine. NASA e Boeing lavorano incessantemente per risolvere il problema ma ancora nessuno sa quando glipotranno rientrare. Il guasto alla navetta Starliner Il problema è serio ed è cominciato a causa di un malfunzionamento su Starliner poco dopo l’arrivo della navetta alla ISS (International Space Station). A sviluppare Starliner è stata Boeing come parte del programma Commercial Crew della NASA. Foto X @AlinaStJoh34202Un guasto ai sistemi di propulsione ha reso la navetta inoperabile, impedendo il rientro programmato per lo scorso mese di giugno.