Altro che lasciati eccoli insieme Lo scoop dopo l’addio a Temptation Island | gli ex beccati

(Di lunedì 29 luglio 2024) Meno di una settimana fa l’edizione estiva diha chiuso i battenti. Andata in onda dal 21 giugno al 25 luglio e pronta a tornare in onda a settembre con nuovi protagonisti, ha messo alla prova sette coppie ma per la maggior parte di queste non si è conclusa con il lieto fine, anzi. Ma i colpi di scena sono sempre possibili e questo potrebbe proprio esserlo. In breve, per chi non avesse seguito le ultime due puntate, Lino e Alessia, Martina e Raul, Vittoria e Alex, Christian e Ludovica, Gaia e Luca si sono. Questi ultimi al rientro dalla Sardegna e non al falò di confronto e alcuni di loro stanno già frequentando altre persone. Gli unici a essere usciti più innamorati di prima sono stati ad oggi Jenny e Tony, Siria e Matteo. Leggi anche: “Ora sta con lei”.