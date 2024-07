WWE | The Undertaker racconta di quando si travestì come Kane

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 luglio 2024) Il WWE Hall of Famer Theha avuto senza dubbio una carriera ricca di successi e momenti indimenticabili che rimarranno scolpiti nella storia del wrestling. Tra i momenti impossibili da dimenticare nella storica carriera di The Phenom abbiamo sicuramente le due occasioni in cui Thesiin. La prima occasione si verificò in un match contro Mankind, mentre la seconda ci fu durante una rissa con Triple H l’anno dopo. Le difficoltà nell’interpretareIn una recente puntata del podcast “Six Feet Under”, Theaffrontò quell’argomento, parlando delle difficoltà incontrate nell’interpretare “The Big red Machine”: “Non so di chi fosse l’idea, ma è stata geniale.