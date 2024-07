San Giuseppe il quartiere riprende slancio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Dopo la pulizia e messa in sicurezza del Parco del Granita, sono appena partiti gli interventi su piazzale San Savino, verso la riqualificazione delSanfinanziato con le risorse del Pnrr. Mentre da domani, nel cantiere per il ponte San Carlo, si lavorerà per il posizionamento dell’impalcato in acciaio sui plinti a cui si è lavorato nei mesi scorsi. L’obiettivo della giunta, per ora confermato, è veder transitare le auto dal mese di dicembre prossimo. L’intervento di riqualificazione delSanprevede diverse azioni: la sistemazione dell’area verde e dell’area giochi, la ridistribuzione degli orti sociali, la realizzazione di un percorso ciclopedonale che collegherà la palestra Carbonari da un lato a Via San, dall’altro al campo Boario.