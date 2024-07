Perché tra i protagonisti delle Olimpiadi 2024 c' è anche uno smartphone

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 28 luglio 2024) Vengono da paesi diversi, parlano lingue differenti, dedicano la vita a discipline distinte con l'obiettivo di conquistare un pezzo di gloria. C'è però qualcosa che ha accomunato gli 11.475 atleti olimpici che hanno sfilato durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi. Non riguarda lo sport ma unoutile per cristallizzare gli attimi che valgono una carriera, oltre che per abbattere barriere linguistiche. Il Samsung Galaxy Z Flip6 Olympic Edition è già diventato uno dei33^ edizione, come ha dimostrato il selfie di gruppo sul podio sotto la Torre Eiffel durante la premiazione della cronometro individuale maschile di ciclismo, con la medaglia d’argento di Filippo Ganna. Prima del via della manifestazione, Samsung ha fatto arrivare presso il villaggio olimpico quasi 17.