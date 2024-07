Olimpiadi Parigi 2024 l’atleta in pedana con il tumore | il malore durante l’assalto e la nuova operazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 luglio 2024) Ledicontinuano a regalare spettacolo e la competizione ha regalato anche storie emozionanti. Nathalie Moellhausen, spadista 38enne salita inieri al Grand Palais e accasciatasicon la canadese Ruien Xiao, ha commosso il mondo. La 38enne nata a Milano da padre italo-tedesco, ha scoperto di avere un, di natura benigna, al coccige. Si tratta di una forma di neoplasia che le causa dolore intenso, e anche sullaolimpica, la campionessa si è sentita male, è stata subito curata dallo staff medico ma ha voluto riprendere la gara. La vicenda “A causa di un serio problema di salute – aveva annunciato il suo staff – è stata ricoverata d’urgenza in ospedale ed è uscita solo una settimana fa. La sfida per recuperare in tempo per la competizione olimpica è stata enorme. E’ salita income lei aveva sognato e senza aspettative”.