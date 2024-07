Maxi furto a Foglianise | rubati armi contanti e buoni postali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRaid dei soliti ignoti in un immobile di. I ladri hanno preso di mira tre diversi appartamenti di tre diverse famiglie nella tarda serata di ieri riuscendo a portare a casa un bottino importante. Approfittando della assenza dei proprietari, i malviventi si introducevano all’interno della palazzina e poi hanno saccheggiato tre appartamenti dell’immobile: il bilancio complessivo parla di circa 10mila euro in, due pistole, un fucile da caccia,e alcuni monili in oro. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Cautano per effettuare il sopralluogo L'articoloproviene da Anteprima24.it.