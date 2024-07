Judo il tabellone di Manuel Lombardo alle Olimpiadi Gli ostacoli verso le medaglie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Domani, nella terza giornata di gara delai Giochi Olimpici di Parigi 2024,rappresenterà l’Italia nella categoria -73 kg. Ambizioni importanti per il piemontese, che vuole dimenticare la cocente delusione di tre anni fa a Tokyo (quando, da co-favorito per il titolo, non andò oltre un quinto posto) e si candida ad un ruolo da protagonista sui tatami dell’Arena Champ de Mars. L’argento iridato di Doha 2023 arriva all’appuntamento a cinque cerchi dopo un ottimo percorso di avvicinamento, in cui ha vinto due Grand Slam consecutivi tra Tashkent ed Astana dimostrando di aver ormai completato il processo di adattamento alla nuova categoria di peso. Accreditato della quarta testa di serie,non ha avuto un brutto sorteggio e deve ambire alla zona podio.