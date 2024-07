Joker | Folie À Deux | Todd Phillips parla dell’Harley Queen di Gaga

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 luglio 2024) Ladyinterpreterà Harley Quinn nel filmdi, e il regista spiega in che modo la sua versione della cattiva si differenzia dalle precedenti. Il personaggio dei fumetti è uno dei preferiti dai fan fin dal materiale originale e dalle versioni del personaggio in Batman: The Animated Series , nella sua serie animata e nel film in cui è stata interpretata da Margot Robbie. “Sebbene ci siano alcune cose che la gente troverebbe familiari in lei, è in realtà l’interpretazione personale di, e l’interpretazione di Scott Silver, co-autore e mia“, ha dettoa Empire in un’intervista. “È diventata il modo in cui Charles Manson aveva ragazze che lo idolatravano. Il modo in cui a volte questi assassini imprigionati hanno persone che li ammirano”.