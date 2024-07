E ha il culo così grosso che lo chiamo Rosalía | Fedez cambia stile con Taxi B e Raizhell Ecco cos’è il phonk

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Archiviate le sonorità dell’ultimo singolo “Sexy Shop” in duetto con Emis Killa,ha deciso di intraprendere un nuovo percorso musicale all’insegna del genere, un sottogenere tra l’hip-hop e il trap.è nato il progetto artistico “Lethal Espresso”, anticipato dal nuovo brano “”, insieme al rapperB e al dj romano. I tre si sono presentati ieri sul palco del Festival di musical elettronica “Tomorrowland”, in Belgio. L’annuncio è stato dato dastesso con un “TikTok sobrio”, in cui è al centro di un campo di pallacanestro con i suoi due nuovi compagni di avventura e una ragazza procace alle loro spalle, probabilmente la protagonista della canzone,. Il testo del brano lascia ben poco spazio all’immaginazione: “Bambola, sali nella macchina. Mi parla con l’accento da latino americana. Lasci odore di fragola.