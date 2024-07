Como in stato alterato al bar | all’arrivo della polizia inveisce contro gli agenti e ne ferisce uno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024), 28 luglio 2024 – Un 56enne di Codogno, nel Lodigiano, èarreper resistenza e lesioni da partedi. GliSquadra Volanti sono intervenuti al bar "Italia" in seguito alla segnalazione di un uomo indi alterazione psicofisica. All'arrivopattuglia, il 56enne ha iniziato a inveiregli. Non solo, alla richiesta di fornire i documenti, ha reagito lanciando il portafogliodi loro e colpendo uno dei poliziotti. Infine, durante il tentativo di immobilizzare l'uomo, uno degliè rimasto ferito a una mano. L'uomo èarre. Informato dell'accaduto, il pubblico ministero di turno ha disposto l'arresto, programmando il processo con rito direttissimo per domani.