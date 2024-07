Canoa slalom oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 28 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024) Seconda giornata di gare per laalledi. Nel bacino di Vaires-sur-Merne si assegna la prima medaglia della disciplina: sarà il turno degli ultimi due atti del kayak femminile. Alle 15.30 sarà il momento delle semifinali, con venti atlete pronte a giocarsi l’accesso per laper le medaglie alle 17.45. Stefanie Horn tenterà di strappare un posto nella top 10, per poi fare di tutto per migliorare il quarto posto di tre anni fa a Tokyo dopo la settima piazza di ieri sera. Le gare olimpiche disi disputeranno da sabato 27a lunedì 5 agosto. Lesono trasmesse in diretta tv su Rai 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in direttasu Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.