Calcio d’estate il Verona vince lo scudetto…delle maglie

(Di domenica 28 luglio 2024) Roma, 28 lug – Anno nuovo, veste nuova. Se ilmercato italiano vive stagioni di stanca – pochi botti, zero sorprese – le estati deifili nostrani, tra amichevoli scontate ed evitabili tornei esotici, vengono rese un po’ più interessanti dal lancio delle divise 2024/25. Questioni di fede, ma – non possiamo negarlo – anche di marketing. D’altronde a livello globale l’abbigliamento calcistico fattura qualcosa come 9 miliardi abbondanti di euro ed esiste pure un floridissimo mondo sul versante del collezionismo. Ma torniamo alla Serie A, perché sebbene manchi ancora qualche tassello, abbiamo già un vincitore: assegniamo allo scudetto delle. Ma andiamo nel dettaglio. Lazio e Fiorentina vanno sul classico Iniziamo da chi ha scelto di andare sul classico. Fiorentina e Lazio, ad esempio, difenderanno le solite – ma sempre ben accette – tonalità.