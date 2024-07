WWE | CM Punk rivela i suoi piani per il suo ring gear di SummerSlam

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 luglio 2024) CM, pronto a tornare suldopo essersi strappato il tricipite alla Royal Rumble del 2024, affronterà Drew McIntyre a, con Seth Rollins come arbitro speciale. In una recente intervista conside Collectibles al Comic-Con di San Diego, aè stato chiesto riguardo ilche indosserà per. Gli è stato domandato se avrebbe sfoggiato un nuovo look o se avrebbe mantenuto il classicoche i fan ricordano daigiorni in AEW. CMil suoha spiegato che, per questo match, indosserà il suo storicoWWE, composto da pantaloni corti, protezioni e stivali “Forse pantaloncini corti, non lo so. Penso solo che il classico CMWWE sia kick pad e boxer. Poi di nuovo, non dico mai mai, potrebbe cambiare in futuro, ma ora, so che a, sarò in boxer.”