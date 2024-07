Volley Lisvel Eve fuori dalle Olimpiadi per doping salta Italia-Dominicana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)Eve è risultata positiva a un controllo antialla vigilia dell’inizio del torneo difemminile alledi Parigi 2024. Alla centraleè stato riscontrato l’uso di Furosemide, un diuretico che la stessa giocatrice ha ammesso di avere utilizzato per curare un fastidio a un ginocchio (soffriva di problemi di ritenzione di liquidi) durante la recente Nations League. La ribattezzata “La China” termina la propria avventura a cinque cerchi prima di scendere effettivamente in campo nella capitale francese e così la compagine caraibica è dovuta correre ai ripari, chiamando direttamente dall’Isola la riserva designata: Geraldine Gonzalez è una centrale, che affiancherà così in reparto Candida Arias e Jineiry Martinez. Si tratta di una notizia importante anche per l’, visto che le azzurre esordiranno domani mattina (domenica 28 luglio, ore 09.