Una pesante e lunga ondata di caldo sta per dilagare sull’Italia Notti tropicali mari bollenti e disastri ambientali

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 luglio 2024 - L’Italia sta per essere investita in pieno da una nuovadi, che farà molto male. L'ultimo weekend di luglio sarà il più rovente del 2024, almeno fino ad oggi. Gli esperti segnalano che le temperature saliranno anche al Nord, fino a sfiorare i 39 gradi in particolare sull'Emilia Romagna. Nelle precedenti ondate africane di calore il settentrione era risultato meno coinvolto, questa volta invece verrà colpito in pieno. E la situazione non si risolverà in breve tempo. "Ilafricano spiegano da 3bmeteo - ci terrà compagnia sicuramente fino a fine mese ma con tutta probabilità anche nei primissimi giorni di agosto, quando tuttavia l’anticiclone potrebbe iniziare a mostrare qualche segnale di cedimento.