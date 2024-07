Piccole e medie imprese pronte alla transizione 5 0

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024) Tanti gli imprenditori interessati5.0, stando al pienone di partecipanti all’incontro “Innovazione e sostenibilità: la5.0 per le pmi, strumenti finanziari e servizi di assessment per la crescita sostenibile e digitale delle” promosso da Confartigianato Cesena, in collaborazione con la confederazione nazionale. Oltre a Stefano Soldati del Gruppo di Presidenza Confartigianatosono intervenuti Bruno Panieri, Raffaele Spallone, Riccardo Cappelli, Gianfranco De Gregorio, Gabriele Savoia. Ha moderato l’incontro Andrea Scalia.