Olimpiadi di Parigi 2024 prima medaglia per l’Italia | Filippo Ganna conquista l’Argento

(Di sabato 27 luglio 2024), 27 luglio– L’azzurro Pippolad’argento nella crono del ciclismo ai Giochi di. L’oro è andato al belga Remco Evenepoel e bronzo a Wout Van Aert. E’ ladelai Giochi francesi sotto lo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del numero uno del Coni Giovanni Malago’. “L’Oro pesa di più, mi rode. Ma non posso lamentarmi” “Più delusione per l’Oro mancato o gioia per questo Argento? Credo da italiano, un po’ come vedere la Ferrari quando arriva a seconda, a tutti i rode. Alla fine mi ha battuto Remco, non mi ha battuto uno sconosciuto”. Queste le parole di Pippodopoto nella crono ai Giochi didietro a Evenepoel. “Ho ritrovato sul finale la motivazione per continuare a spingere come all’inizio.