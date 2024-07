Olimpiadi 2024 gli italiani in gara oggi sabato 27 luglio | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) L’attesa è finita. Dopo la cerimonia di apertura, Parigi apre ufficialmente le porte alla 33esima edizione dei Giochi Olimpici. Dopo le prime gare di calcio, rugby a 7 e tiro con l’arco, arriva il giorno delle prime medaglie. L’Italia e gli atleti azzurri sono subito impegnati in varie discipline: dal tiro a segno carabina alla scherma, passando per il nuoto, pugilato, tennis e judo. Si parte alle ore 9 e si chiude alle ore 23. Occhi punti soprattutto su Assunta Susy Scuto, judoka 22enne, Barbara Gambaro e Danilo Sollazzo nella carabina a squadre miste, Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi nel trampolino sincronizzato da tre metri, Filippo Ganna nella cronometro, Rossella Fiamingo e Luigi Samele nella scherma. E poi il gran finale con la4×100 stile libero. Ecco tutti gliin27: di seguito, ilcompleto, con evidenziate in rosso le