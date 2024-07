Nothing But Thieves annuncia due nuove date in italia nel 2025

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) La bandButhato duene per il. Saranno protagonisti sabato 15 febbraioal Palazzo dello Sport di Roma e domenica 16 febbraioal Gran Teatro Geox di Padova. Questa estate iButsi sono esibiti in apertura ai Green Day ad I-Days Milano 2024 il 16 giugno all’Ippodromo SNAI La Maura, mettendo in scena una performance potente e di altissimo livello. “Dead Club City”, uscito lo scorso anno, è stato il quarto album in studio della band e ha raggiunto il #1 nella classifica di vendita del Regno Unito, seguito da un tour in UK tutto esaurito (comprese duealla Wembley Arena di Londra). Radio 1 ha indicato il loro singolo “Welcome to the DCC” come “Hottest Record of the Year” e Radio X ha conferito al singolo “Overcome” il premio “Best Record of the Year”.