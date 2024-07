MJF | Adam Cole? Non tornerà più!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 luglio 2024) Durante il PPV della AEW Double or Nothing Maxwell Jacob Friedman, meglio conosciuto con l’acronimo MJF è ritornato sugli schermi della compagnia dopo mesi di assenza. Lo ha fatto interrompendo un’ altro ritorno, quello del suo ex “Brochacho”che nel frattempo stava discutendo della sconfitta del compagno di stable Roderick Strong, si è visto interrotto da MJF e dopo un apparente riappacificamento è stato colpito nelle parti basse e messo fuori combattimento con un brainbuster. Friedman non ha dimenticato In un’intervista a The Wrestling Classic, MJF ha usato queste dure parole verso il suo ex tag team partner: “Non è morto? Non l’ho per caso ucciso? Prima gli ho spaccato “le palle” e dopo la spina dorsale. Molto semplice, nonmai più a lottare e su questo possiamo essere tutti d’accordo.