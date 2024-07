Meluso | Griglia scudetto? Inter può aprire un ciclo C’è un però

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) Mauroospite dagli studi di Sportitalia ha espresso la sua opinione riguardo la lottain vista della prossima stagione, facendo riferimento al mercato. LOTTA– L’ex Direttore Sportivo del Napoli ha parlato così riguardo la lottae il mercato delle principali candidate: «È probabile che l’apra unè da vedere come finisce il mercato. Todibo per me è uno dei difensori più forti in Europa. Io credo che la Juventus possa fare un grosso passo in avanti per vincere lo. L’allenatore della Juventus è molto bravo, prendere i giocatori di un certo livello aiuta molto. Si inserirebbe per una corsa, lo stesso vale per il Napoli».