Liste d’attesa cosa cambia con la nuova legge Lo spiega Ciancitto FdI

(Di sabato 27 luglio 2024) Il decreto. Con un bilancio di voti che conta 171 favorevoli contro 122 contrari, il Parlamento ha dato il via libera definitivo. La normativa, destinata a ridurre drasticamente i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie, solleva ora una domanda cruciale: quali sono le misure concrete previste dal decreto? E soprattutto, le risorse stanziate saranno sufficienti per attuarlo efficacemente? Ne abbiamo discusso con Francesco, membro della commissione Affari sociali della Camera dei deputati. Quali sono i vantaggi, a livello pratico, per i cittadini? I vantaggi sono innumerevoli. Innanzitutto ci sarà un centro unico di prenotazione regionale per tutti, che assegnerà le prestazioni sia alle strutture statali che alle private accreditate, dando così la possibilità al cittadino di trovare sempre una struttura che possa garantire la prestazione.