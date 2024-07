La nidiata di anatroccoli salvata dai binari e adottata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 luglio 2024) Bagno a Ripoli (Firenze), 27 luglio 2024 – "C'è un piccolo anatroccolo sulla ferrovia, dobbiamo salvarlo". E' iniziata così l'impresa di Dimitri, elettricista di Candeli. Il lavoro lo porta quotidianamente a sistemare le strade di ferro che attraversano la Toscana e quel giorno di aprile si trovava al Girone. Con un collega nota il pulcino e ben presto si rende conto che riuscire a prenderlo non è così semplice. "Quando seguendolo poi ci siamo accorti che aveva 7 fratellini siamo rimasti increduli. Il piccolo ci ha condotto da loro, ma al nostro arrivo hanno iniziato a correre qua e là in mezzo alla ferrovia". Impresa è sicuramente il termine più appropriato per questo rocambolescoggio. "Una residente ci ha aiutati portandoci subito una scatola da scarpe e alla fine siamo riusciti a sistemare i pulcini, purtroppo ormai orfani". Ma hanno trovato una casa e molto amore.