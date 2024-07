Judo Andrea Carlino supera il primo turno alle Olimpiadi e raggiunge agli ottavi il n 1 al mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 luglio 2024)l’obiettivo minimo di giornata eilnella categoria -60 kg ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nell’incontro che ha aperto il programma a cinque cerchi delsul tatami 2 del Grand Palais Éphémère, il piemontese ha battuto l’australiano Joshua Katz qualificandosi per glidi finale e restando dunque in corsa per le mede. Dopo una comprensibile prima fase di studio, dovuta probabilmente alla tensione del momento, i due atleti hanno messo in evidenza unattivo senza troppi tatticismi. Nell’ultimo minuto dei tempi regolamentari l’azzurro ha cominciato a prendere il sopravvento, mettendo insieme un paio di ottimi attacchi consecutivi e provocando ilshido per passività dell’avversario.