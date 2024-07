ESCLUSIVA IN – Radu cessione complicata ma si farà! Italia e non solo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 luglio 2024) Anche Ionutè tornato al prestito al Bournemouth ed è a disposizione dell’Inter in questa pre-season, ma come Lucien Agoumé il suo futuro è già scritto. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nonostante gli apprezzamenti dall’, il futuro del portiere rumeno è indirizzato verso la Francia. ALTRA– Ionutsi prepara a un altro trasferimento, questa volta però a titolo definitivo dopo il prestito al Bournemouth in Premier League. L’Inter è pronta a salutarlo, anche se sarà complicato cederlo nell’immediato. Dopo essere tornato a Milano per la pre-season,ha partecipato alle sessioni di allenamento con l’Inter, ma come per il centrocampista Lucien Agoumé, il suo destino è ormai segnato. Diverse squadre di Serie A, tra cui Genoa ed Empoli, hanno mostrato interesse per il giocatore, ma piazzarlo insi è rivelato complicato a causa del suo ingaggio.