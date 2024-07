Così la Rosgvardia è diventato il mastino del regime in Russia e nei territori occupati in Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 27 luglio 2024) Quando il 19 agosto 1991 Boris Eltsin salì su un carro armato che assediava la Casa Bianca di Mosca, sede del governo sovietico di Michail Gorba?ëv, per mobilitare i cittadini a resistere ai golpisti contrari alla perestrojka, accanto a lui c’era un guardaspalle immortalato dalle foto, Viktor Zolotov. Era un oscuro funzionario del nono direttorato del Kgb, quello addetto alla protezione dei dirigenti sovietici, che con il crollo dell’U si riciclò come guardia del corpo del sindaco di San Pietroburgo, Anatolij Sob?ak. Proprio lì conobbe il vicesindaco, Vladimir Putin, con cui condivideva la passione per il judo e i due divennero amici.