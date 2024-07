Cina | 475 mln di yuan stanziati per sostenere sei province colpite da alluvioni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 27 luglio 2024) Pechino, 27 lug – (Xinhua) – Il ministero delle Finanze e il ministero della Gestione delle emergenze dellahanno stanziato ulteriori 475 milioni di(66,65 milioni di dollari) per rafforzare gli sforzi di soccorso dai disastri in sei. I fondi saranno distribuiti alledi Anhui, Jiangxi, Henan, Hunan, Sichuan e Shaanxi per supportare le operazioni di ricerca, soccorso e reinsediamento dei residenti coinvolti e ripristinare la normalita’ nelle areedal disastro il piu’ presto possibile, ha riferito oggi il ministero delle Finanze. Le piogge torrenziali durante il picco della stagione delle inondazioni, da fine luglio a inizio agosto, hanno causato inondazioni lampo in molte parti della. Oggi il Centro meteorologico nazionale ha rinnovato un’allerta arancione per i temporali.