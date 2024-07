Castel Bolognese | rinvenuto ordigno bellico dalle Guardie ecologiche di Legambiente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 luglio 2024)(Ravenna), 27 luglio 2024 - Era nascosto in mezzo ad un bosco l’inesploso, forse risalente alla Seconda Guerra Mondiale. E’ statoin una frazione divolontarie diRavenna, nel corso di un servizio di vigilanza per il censimento degli esemplari arborei monumentali presenti sul territorio regionale per l’attribuzione dello status di Albero Monumentale Regionale dell’Emilia-Romagna. Il suo ritrovamento è stato subito segnalato alle autorità competenti, che si sono immediatamente recate sul posto per i rilievi necessari alla rimozione.