Blame the Game la recensione della commedia romantica

(Di sabato 27 luglio 2024) Quello tra Jan e Pia è un vero proprio colpo di fulmine: si sono conosciuti al parco mentre portavano a spasso i loro cani e da allora la passione è sbocciata tra loro. Lei è una fotografa con una formazione universitaria, mentre lui ha lasciato la scuola superiore ed è proprietario di un negozio di biciclette. Queste differenze non rappresentano un problema, almeno fino a quando lei lo invita a una serata di giochi da tavola, che è solita organizzare con la sua compagnia di amici negli sfarzosi palazzi del quartiere di Grunewald. E proprio in quelle ore che avrebbero dovuto essere un’occasione di festa e di conoscenza ha luogo la prima vera, grande, crisi tra i due. Mente Jan si dimostra più ignorantemedia e combina un pasticcio dietro l’altro, la comparsa dell’affascinante ex fidanzato di Pia complica ulteriormente la situazione.